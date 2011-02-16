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Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого Сезоны Сезон 1 Серия 7

Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого 2011 7 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Как две капли воды
Сезон 1 / Серия 1 16 февраля 2011
Одинокие сердца
Сезон 1 / Серия 2 23 февраля 2011
Не вижу зла
Сезон 1 / Серия 3 2 марта 2011
Убийство одним выстрелом
Сезон 1 / Серия 4 9 марта 2011
А вот и огонь
Сезон 1 / Серия 5 16 марта 2011
Приверженность
Сезон 1 / Серия 6 23 марта 2011
Джейн
Сезон 1 / Серия 7 30 марта 2011
Ночные ястребы
Сезон 1 / Серия 8 6 апреля 2011
Мамаша
Сезон 1 / Серия 9 13 апреля 2011
Время пришло
Сезон 1 / Серия 10 4 мая 2011
Бродяжки
Сезон 1 / Серия 11 11 мая 2011
Девочка в голубой маске
Сезон 1 / Серия 12 18 мая 2011
Верная смерть
Сезон 1 / Серия 13 25 мая 2011
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» дело о похищении нескольких женщин становится личным для команды главных героев, когда одна из жертв под кодовым именем Джейн Доу так и остается неопознанным трупом.

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