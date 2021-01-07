В 1 сезоне 1 серии сериала «Койот» в свой последний рабочий день главный герой Бен Клеменс случайно обнаруживает подземный туннель, используемый группой контрабандистов из Мексики. Сможет ли он остановить преступную группировку?
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Если детективы на НТВ уже надоели, включайте эти новинки: 3 российских сериалов 2025 года
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail