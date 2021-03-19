В 1 сезоне сериала «Музыка в наших сердцах» история разворачивается вокруг не очень успешной кантри-исполнительницы по имени Бэйли. Всю свою жизнь она мечтала стать популярной артисткой и начать зарабатывать деньги своим творчеством. Увы, судьба решила распорядиться иначе. Полностью разочаровавшись в собственном творчестве, главная героиня решает устроиться на обычную работу, чтобы заработать хоть немного денег. В итоге она становится няней для пятерых детей, которые не получают достаточного внимания от своих родственников. По ходу развития сюжета становится понятно, что каждый из ребят обладает какими-то музыкальными способностями.