Музыка в наших сердцах 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Музыка в наших сердцах
Киноафиша Сериалы Музыка в наших сердцах Сезоны Сезон 1

Country Comfort 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Музыка в наших сердцах»

В 1 сезоне сериала «Музыка в наших сердцах» история разворачивается вокруг не очень успешной кантри-исполнительницы по имени Бэйли. Всю свою жизнь она мечтала стать популярной артисткой и начать зарабатывать деньги своим творчеством. Увы, судьба решила распорядиться иначе. Полностью разочаровавшись в собственном творчестве, главная героиня решает устроиться на обычную работу, чтобы заработать хоть немного денег. В итоге она становится няней для пятерых детей, которые не получают достаточного внимания от своих родственников. По ходу развития сюжета становится понятно, что каждый из ребят обладает какими-то музыкальными способностями.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Музыка в наших сердцах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2021
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2021
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2021
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2021
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2021
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 марта 2021
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2021
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2021
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 марта 2021
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 марта 2021
График выхода всех сериалов
