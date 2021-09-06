Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4 2021 1 серия 1 сезон
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Познакомьтесь с командой, Часть 1
Сезон 1 / Серия 16 сентября 2021
Познакомьтесь с командой, Часть 2
Сезон 1 / Серия 26 сентября 2021
Приготовиться к запуску, Часть 1
Сезон 1 / Серия 313 сентября 2021
Приготовиться к запуску, Часть 2
Сезон 1 / Серия 413 сентября 2021
Возвращение Домой
Сезон 1 / Серия 530 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4» власти начинают подготовку к первой гражданской орбитальной миссии. Среди членов экипажа оказывается женщина, которой в свое время удалось победить тяжелую онкологию.
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