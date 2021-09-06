Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4 2021 4 серия 1 сезон
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Познакомьтесь с командой, Часть 1
Сезон 1 / Серия 16 сентября 2021
Познакомьтесь с командой, Часть 2
Сезон 1 / Серия 26 сентября 2021
Приготовиться к запуску, Часть 1
Сезон 1 / Серия 313 сентября 2021
Приготовиться к запуску, Часть 2
Сезон 1 / Серия 413 сентября 2021
Возвращение Домой
Сезон 1 / Серия 530 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4» экипаж продолжает активно готовиться к предстоящему полету в космос. На этот раз главные герои отправляются на телевидение, чтобы дать свои первые в жизни интервью.
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