Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4
Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4 (2021 - …) Countdown: Inspiration4 Mission to Space 12+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 45 минут
О чем сериал

«Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4» — документальный сериал, созданием которого занималась онлайн-платформа Netflix. Сюжет шоу сфокусирован на экипаже первой гражданской орбитальной миссии, которая получила название Inspiration4. Съемочная команда следит за подготовкой будущих космонавтов к полету в далекий и загадочный космос, они снимают тренировки, проводят интервью и, конечно, исследуют будущий дом главных героев — космический корабль, построенный с помощью самых передовых технологий.

Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4 - трейлер
Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хейли Арсено
Джаред Айзекман
Сиан Проктор
Кристофер Семброски
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши