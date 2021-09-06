«Обратный отсчет: космическая миссия Inspiration4» — документальный сериал, созданием которого занималась онлайн-платформа Netflix. Сюжет шоу сфокусирован на экипаже первой гражданской орбитальной миссии, которая получила название Inspiration4. Съемочная команда следит за подготовкой будущих космонавтов к полету в далекий и загадочный космос, они снимают тренировки, проводят интервью и, конечно, исследуют будущий дом главных героев — космический корабль, построенный с помощью самых передовых технологий.