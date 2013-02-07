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Сообщество 2009 - 2015 5 серия 4 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Сообщество»
История 101
Сезон 4 / Серия 1 7 февраля 2013
Паранормальные родственные связи
Сезон 4 / Серия 2 14 февраля 2013
Конвенция пространства и времени
Сезон 4 / Серия 3 21 февраля 2013
Альтернативная история германского завоевания
Сезон 4 / Серия 4 28 февраля 2013
Совместный эскапизм в семейных отношениях
Сезон 4 / Серия 5 7 марта 2013
Расширенное документальное кино
Сезон 4 / Серия 6 14 марта 2013
Экономика биологии моря
Сезон 4 / Серия 7 21 марта 2013
Её история танцев
Сезон 4 / Серия 8 4 апреля 2013
Изучение войлочных кукол
Сезон 4 / Серия 9 11 апреля 2013
Изучение узлов
Сезон 4 / Серия 10 18 апреля 2013
Основная анотомия человека
Сезон 4 / Серия 11 25 апреля 2013
Истоки героизма
Сезон 4 / Серия 12 2 мая 2013
Расширенное введение в финал
Сезон 4 / Серия 13 9 мая 2013
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Сообщество» Джефф неожиданно восстанавливает свои отношения с папой и даже знакомится с его вторым сыном. Ширли решает организовать большой стол на День благодарения, на который приглашены все участники группы.

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