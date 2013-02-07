В 4 сезоне 5 серии сериала «Сообщество» Джефф неожиданно восстанавливает свои отношения с папой и даже знакомится с его вторым сыном. Ширли решает организовать большой стол на День благодарения, на который приглашены все участники группы.
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