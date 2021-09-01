Во 2 сезоне сериала «Ошибка 404» каждый из главных героев решает пойти собственным путем. По ходу дела Мейджор начинает использовать улучшенный ИИ, а Карвер постепенно увлекается новым заданием. Впоследствии Карвер и Мейджор начинают работать над делом двадцатилетней давности — группа бандитов смогла вынести пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, после чего фактически исчезла в воздухе. Расследуя ограбление, герои нападают на след крупной криминальной организации, которая занимается оборотом наркотических веществ.