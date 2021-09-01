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Ошибка 404 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ошибка 404
Киноафиша Сериалы Ошибка 404 Сезоны Сезон 2

Code 404 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ошибка 404»

Во 2 сезоне сериала «Ошибка 404» каждый из главных героев решает пойти собственным путем. По ходу дела Мейджор начинает использовать улучшенный ИИ, а Карвер постепенно увлекается новым заданием. Впоследствии Карвер и Мейджор начинают работать над делом двадцатилетней давности — группа бандитов смогла вынести пятьдесят миллионов фунтов стерлингов, после чего фактически исчезла в воздухе. Расследуя ограбление, герои нападают на след крупной криминальной организации, которая занимается оборотом наркотических веществ.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Ошибка 404 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
1 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 сентября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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