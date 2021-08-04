В 1 сезоне сериала «Кокаиновые ковбои. Короли Майами» рассказывается история жизни двух лучших друзей Уилли и Сала, живущих в Майами в семидесятых и восьмидесятых годах. В раннем детстве их исключают из школы за ужасную успеваемость и прогулы, и в итоге главные герои идут по кривой дорожке — они становятся самыми опасными членами наркокартеля не только в городе, но и во всей стране. Через несколько лет полиции все-таки удается нарыть на них важный компромат, но Уилли каким-то образом удается остаться вне закона...