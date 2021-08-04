Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кокаиновые ковбои. Короли Майами 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кокаиновые ковбои. Короли Майами
Киноафиша Сериалы Кокаиновые ковбои. Короли Майами Сезоны Сезон 1

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кокаиновые ковбои. Короли Майами»

В 1 сезоне сериала «Кокаиновые ковбои. Короли Майами» рассказывается история жизни двух лучших друзей Уилли и Сала, живущих в Майами в семидесятых и восьмидесятых годах. В раннем детстве их исключают из школы за ужасную успеваемость и прогулы, и в итоге главные герои идут по кривой дорожке — они становятся самыми опасными членами наркокартеля не только в городе, но и во всей стране. Через несколько лет полиции все-таки удается нарыть на них важный компромат, но Уилли каким-то образом удается остаться вне закона...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Кокаиновые ковбои. Короли Майами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2021
График выхода всех сериалов
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше