«Кокаиновые ковбои. Короли Майами» — новый документальный мини-сериал, повествующий о криминальном мире Флориды в семидесятых и восьмидесятых годах. Главные герои — два друга детства, которые волею судьбы оказываются отчисленными из школы из-за многочисленных прогулов и отвратительной успеваемости. По ходу развития событий друзья взрослеют и становятся полноправными членами местного наркокартеля. Благодаря своим связям и огромному количеству денег со временем главные герои превращаются в настоящих наркобаронов — самоуверенных, жадных и ужасно опасных.