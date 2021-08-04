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Постер к сериалу Кокаиновые ковбои. Короли Майами
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Кокаиновые ковбои. Короли Майами
Кокаиновые ковбои. Короли Майами (2021 - 2021) Cocaine Cowboys: The Kings of Miami 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

«Кокаиновые ковбои. Короли Майами» — новый документальный мини-сериал, повествующий о криминальном мире Флориды в семидесятых и восьмидесятых годах. Главные герои — два друга детства, которые волею судьбы оказываются отчисленными из школы из-за многочисленных прогулов и отвратительной успеваемости. По ходу развития событий друзья взрослеют и становятся полноправными членами местного наркокартеля. Благодаря своим связям и огромному количеству денег со временем главные герои превращаются в настоящих наркобаронов — самоуверенных, жадных и ужасно опасных.

Кокаиновые ковбои. Короли Майами - трейлер
Кокаиновые ковбои. Короли Майами
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кокаиновые ковбои. Короли Майами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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