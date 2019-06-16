Меню
Город на холме 2019 - 2022 5 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Город на холме»
День, когда Флинн отправил копов на лед
Сезон 1 / Серия 1 16 июня 2019
Чему учат в белой школе
Сезон 1 / Серия 2 23 июня 2019
Если бы глупец упорствовал в своей глупости
Сезон 1 / Серия 3 30 июня 2019
Беззаконие беззаконного при нем и остается
Сезон 1 / Серия 4 7 июля 2019
Из несправедливости появился способ описать справедливость
Сезон 1 / Серия 5 14 июля 2019
Трудно в городе оставаться святым
Сезон 1 / Серия 6 21 июля 2019
Нет здесь чертовых сторон
Сезон 1 / Серия 7 28 июля 2019
Высоко-высоко на виселице
Сезон 1 / Серия 8 4 августа 2019
Глухой мудрец из Помпей
Сезон 1 / Серия 9 11 августа 2019
Мэр Кёрли и последняя попытка
Сезон 1 / Серия 10 18 августа 2019
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Город на холме» главные герои продолжают расследование дела об ограблении Ревира. Местный репортер получает зацепку, которая выводит ее на весьма рискованную дорогу. Шивон пытается решить важную моральную дилемму...

