Из несправедливости появился способ описать справедливость
Сезон 1 / Серия 514 июля 2019
Трудно в городе оставаться святым
Сезон 1 / Серия 621 июля 2019
Нет здесь чертовых сторон
Сезон 1 / Серия 728 июля 2019
Высоко-высоко на виселице
Сезон 1 / Серия 84 августа 2019
Глухой мудрец из Помпей
Сезон 1 / Серия 911 августа 2019
Мэр Кёрли и последняя попытка
Сезон 1 / Серия 1018 августа 2019
О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Город на холме» Джеки начинает искать своего пропавшего информатора, а Дженни возвращается к своему стремлению стать учителем. Декорси придумывает план, который позволит «разговорить» некоторых подозреваемых...
