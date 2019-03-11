В 1 сезоне 8 серии сериала «Чудо» молодая семья, Юля и Саша, хотят удочерить девочку Асю. Пара собирает документы, и Саше нужно взять выписку об отсутствии судимости. Но все не так просто, так как парень отсидел 2 года за кражу со взломом.
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