В 1 сезоне 4 серии сериала «Чудо» дочка отсылает мать в дом престарелых. Ирина вспоминает свое детство в детском доме и маленькую девочку Раю, которая скучала по своей маме. Новая соседка женщины случайно тоже оказывается Раисой.
Related video
«Я с изюминкой»: живущая в США мать Королевой готова на многое ради денег
Тест: на какое природное явление вы больше всего похожи?
Анна Ковальчук снималась вместе с дочерью, но заметили это не все: проверьте себя
Мужчины этих знаков Зодиака ненавидят романтику
Превратился в гору мышц: Демида из «Каникул в Мексике» не узнать спустя годы
Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)
Подруга Мороз закрутила роман с ее престарелым отцом: общее фото пары вызывает оторопь
Жена-колясочница останется без лекарств: Кузьмича из «Национальной охоты» лишили пенсии
Отпуск превратится в ад: до какого числа нельзя ехать отдыхать, даже если билеты куплены
Шесть банок меда и не только: 74-летний Карл III каждый день завтракает только этими продуктами
Сын вырос блеклой тенью Смолякова: зрители считают, что природа на парне отдохнула
Будете кусать локти: на фото 55-летней Кабо в купальнике лучше не смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail