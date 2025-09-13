Menu
Chernobyl
Articles
Статьи о сериале «Chernobyl»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
All info
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 comments
13 September 2025 13:17
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Правда, есть нюанс: вы уже могли видеть эти легенды. Но если нет — срочно включайте и знайте, что мы вам завидуем.
2 comments
8 September 2025 16:40
Напряжение сочится сквозь экран: 5 лучших драматических мини-сериалов 10-х годов (спорим, пропустили №4?)
У каждого из проектов меньше 10 серий.
25 May 2025 13:17
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Среди современных производственных компаний можно насчитать десятки тех, которые смогли создать самые успешные сериалы в истории, — но HBO среди таких остается бессменным лидером.
5 comments
26 April 2025 09:54
Коротко и по делу: лучшие мини-сериалы, которые заслужили стать классикой своего времени (один даже оценил сам Кинг)
От захватывающей военной драмы до пугающего триллера.
9 April 2025 16:11
Лучшее из лучшего: 5 сериалов, рейтинг которых выше, чем все, что вы смотрели до этого
Хайповые шоу уже не потеснят бессмертную классику.
15 December 2024 08:27
