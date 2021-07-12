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Постер к сериалу Поймай и убей: Запись подкаста
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Поймай и убей: Запись подкаста
Поймай и убей: Запись подкаста (2021 - 2021) Catch and Kill: The Podcast Tapes 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Поймай и убей: Запись подкаста» — проект HBO, повествующий об истории самого громкого секс-скандала за всю историю шоу-бизнеса. В 2017 году десятки женщин, включая всемирно известных актрис Голливуда, открыто заявили о домогательствах и насильственных действиях, исходивших от Харви Вайнштейна. Резонансное дело не только привело к аресту продюсера, но и навсегда изменило киноиндустрию. В сериале Ронан Фэрроу общается с очевидцами тех событий: жертвами насилия, детективами полиции и корреспондентами.

Поймай и убей: Запись подкаста - трейлер
Поймай и убей: Запись подкаста
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Ронан Фэрроу
Ронан Фэрроу
Дэвид Ремник
Дэвид Ремник
Кен Аулетта
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Поймай и убей: Запись подкаста - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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