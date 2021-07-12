«Поймай и убей: Запись подкаста» — проект HBO, повествующий об истории самого громкого секс-скандала за всю историю шоу-бизнеса. В 2017 году десятки женщин, включая всемирно известных актрис Голливуда, открыто заявили о домогательствах и насильственных действиях, исходивших от Харви Вайнштейна. Резонансное дело не только привело к аресту продюсера, но и навсегда изменило киноиндустрию. В сериале Ронан Фэрроу общается с очевидцами тех событий: жертвами насилия, детективами полиции и корреспондентами.