В 8 сезоне 15 серии сериала «Касл» полиция Нью-Йорка расследует убийство студента полицейской академии, застреленного из пистолета, принадлежащего учебному заведению. Касл тем временем рассказывает Беккет о видео, которое он нашел в Голливуде.
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