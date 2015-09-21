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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 8 Серия 17

Касл 2009 - 2016 17 серия 8 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Касл»
XY
Сезон 8 / Серия 1 21 сентября 2015
ХХ
Сезон 8 / Серия 2 28 сентября 2015
Липовый профессор
Сезон 8 / Серия 3 5 октября 2015
Что скрывает ложь...
Сезон 8 / Серия 4 12 октября 2015
Нос
Сезон 8 / Серия 5 19 октября 2015
Крутые парни
Сезон 8 / Серия 6 9 ноября 2015
Последнее соблазнение
Сезон 8 / Серия 7 16 ноября 2015
Мистер и миссис Касл
Сезон 8 / Серия 8 23 ноября 2015
Смертельный тон
Сезон 8 / Серия 9 8 февраля 2016
Свидетель обвинения
Сезон 8 / Серия 10 14 февраля 2016
Красный и мертвый
Сезон 8 / Серия 11 15 февраля 2016
Поиски виноватого
Сезон 8 / Серия 12 22 февраля 2016
Правосудие для всех
Сезон 8 / Серия 13 29 февраля 2016
КВС: Клуб Великих Сыщиков
Сезон 8 / Серия 14 7 марта 2016
Верность до гроба
Сезон 8 / Серия 15 21 марта 2016
Сердцеедка
Сезон 8 / Серия 16 4 апреля 2016
Смертоносное желание
Сезон 8 / Серия 17 11 апреля 2016
Предатель
Сезон 8 / Серия 18 18 апреля 2016
Умереть заново
Сезон 8 / Серия 19 25 апреля 2016
Много шума из-за убийства
Сезон 8 / Серия 20 2 мая 2016
Черт ногу сломит
Сезон 8 / Серия 21 9 мая 2016
Перекрестный огонь
Сезон 8 / Серия 22 16 мая 2016
О чем серия

В 8 сезоне 17 серии сериала «Касл» детективам необходимо раскрыть убийство человека, который имел дело с контрабандой старинных ценностей из Турции. Беккет и Касл пытаются найти пропавшие артефакты, надеясь, что лампа Аладдина укажет им на убийцу.

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