В 8 сезоне 17 серии сериала «Касл» детективам необходимо раскрыть убийство человека, который имел дело с контрабандой старинных ценностей из Турции. Беккет и Касл пытаются найти пропавшие артефакты, надеясь, что лампа Аладдина укажет им на убийцу.
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