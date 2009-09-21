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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 2 Серия 22

Касл 2009 - 2016 22 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Касл»
Долговая могила
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2009
За двумя зайцами
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2009
Модель успеха
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2009
Сам дурак
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 2009
Когда тайное становится явным
Сезон 2 / Серия 5 19 октября 2009
Вампирский уикенд
Сезон 2 / Серия 6 26 октября 2009
А напоследок я скажу…
Сезон 2 / Серия 7 2 ноября 2009
Убить гонца
Сезон 2 / Серия 8 9 ноября 2009
Любовь до гроба
Сезон 2 / Серия 9 16 ноября 2009
Сор из избы
Сезон 2 / Серия 10 23 ноября 2009
Пятая пуля
Сезон 2 / Серия 11 7 декабря 2009
Роза на прощание
Сезон 2 / Серия 12 11 января 2010
Запрещенный прием
Сезон 2 / Серия 13 18 января 2010
Третий лишний
Сезон 2 / Серия 14 25 января 2010
Смертельное рукопожатие
Сезон 2 / Серия 15 8 февраля 2010
Госпожа всегда бьет дважды
Сезон 2 / Серия 16 8 марта 2010
Тик, тик, тик…
Сезон 2 / Серия 17 22 марта 2010
Взрыв (Бум!)
Сезон 2 / Серия 18 29 марта 2010
Проклятие мумии
Сезон 2 / Серия 19 5 апреля 2010
Запоздалый удар
Сезон 2 / Серия 20 12 апреля 2010
Воровское логово
Сезон 2 / Серия 21 19 апреля 2010
Съесть или умереть
Сезон 2 / Серия 22 3 мая 2010
Массовое убийство
Сезон 2 / Серия 23 10 мая 2010
Смертельная игра
Сезон 2 / Серия 24 17 мая 2010
О чем серия

Во 2 сезоне 22 серии сериала «Касл» главные герои занимаются расследованием гибели шеф-повара известного ресторана. Владелицей заведения оказывается старая подруга Кэтрин, по ходу дела она начинает испытывать симпатию по отношению к Рику...

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