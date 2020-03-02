В 1 сезоне 5 серии сериала «Родители года» Пол и Элли ликуют — их семейная крыска наконец-то… умерла! Но объяснить это детям оказалось гораздо сложнее, чем они думали. К тому же начинают происходить странные вещи, которые сбивают всех с толку.
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