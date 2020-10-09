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Постер к сериалу Родители года
Киноафиша Сериалы Родители года Сезоны
Родители года (2020 - …), список сезонов Breeders 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Список сезонов сериала «Родители года»
Родители года - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Родители года - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Родители года - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
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