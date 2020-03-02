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Киноафиша Сериалы Родители года Сезоны Сезон 1 Серия 10

Родители года 2020 10 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Родители года»
Сон для слабаков
Сезон 1 / Серия 1 2 марта 2020
Что такое «Не везёт»
Сезон 1 / Серия 2 2 марта 2020
Не дело случая
Сезон 1 / Серия 3 9 марта 2020
Начистоту
Сезон 1 / Серия 4 16 марта 2020
Без папочки
Сезон 1 / Серия 5 23 марта 2020
Меньше слов, больше дела
Сезон 1 / Серия 6 30 марта 2020
Выхода нет
Сезон 1 / Серия 7 6 апреля 2020
Медовый месяц нам не светит
Сезон 1 / Серия 8 13 апреля 2020
Мосты сожжены. Часть1
Сезон 1 / Серия 9 20 апреля 2020
Мосты сожжены. Часть 2
Сезон 1 / Серия 10 27 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Родители года» здоровье Люка ухудшается, он попадает в детскую больницу. Пол, Элли и их родители сильно нервничают в ожидании новостей, и это, конечно, отражается на отношениях между ними.

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