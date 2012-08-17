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Киноафиша Сериалы Босс Сезоны Сезон 2 Серия 7

Босс 2011 - 2012 7 серия 2 сезон

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10 голосов
Все серии 2 сезона «Босс»
Громче, чем слова
Сезон 2 / Серия 1 17 августа 2012
Насквозь
Сезон 2 / Серия 2 24 августа 2012
Очищение
Сезон 2 / Серия 3 31 августа 2012
Искупление
Сезон 2 / Серия 4 7 сентября 2012
Мания
Сезон 2 / Серия 5 14 сентября 2012
Новая вспышка
Сезон 2 / Серия 6 21 сентября 2012
Разговор
Сезон 2 / Серия 7 28 сентября 2012
Следствие
Сезон 2 / Серия 8 5 октября 2012
Захват
Сезон 2 / Серия 9 12 октября 2012
Правда
Сезон 2 / Серия 10 19 октября 2012
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Босс» лечение по альтернативному методу дало свои результаты, и теперь Том снова может взять под контроль свой город. Мередит наслаждается своей ролью, но вскоре понимает, что ее муж одержим своей помощницей.

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