В 6 сезоне 4 серии сериала «Босх» в ходе расследования и тщательного изучения дела Гарри обнаруживает, что в истории Алисии есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Тем временем Антонио просит, чтобы Мэдди познакомила его со своим отцом.