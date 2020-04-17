В 6 сезоне 4 серии сериала «Босх» в ходе расследования и тщательного изучения дела Гарри обнаруживает, что в истории Алисии есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Тем временем Антонио просит, чтобы Мэдди познакомила его со своим отцом.
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