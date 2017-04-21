В 3 сезоне 2 серии сериала «Босх» подозреваемый в убийстве, которого Босх преследовал несколько лет, обнаружен мертвым. Полиция считает, что это самоубийство. Вскоре Эдгар выясняет, что Гарри и жертву связывала сложная история.
Related video
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail