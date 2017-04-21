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Киноафиша Сериалы Босх Сезоны Сезон 3 Серия 2

Босх 2014 2 серия 3 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Босх»
Резчик тумана
Сезон 3 / Серия 1 21 апреля 2017
Четыре последних дела
Сезон 3 / Серия 2 21 апреля 2017
Бог видит
Сезон 3 / Серия 3 21 апреля 2017
Эль Компадре
Сезон 3 / Серия 4 21 апреля 2017
Кровь под мостом
Сезон 3 / Серия 5 21 апреля 2017
Бёдлэнд
Сезон 3 / Серия 6 21 апреля 2017
Верная игра
Сезон 3 / Серия 7 21 апреля 2017
Да, папи
Сезон 3 / Серия 8 21 апреля 2017
Точно в цель
Сезон 3 / Серия 9 21 апреля 2017
Морской король
Сезон 3 / Серия 10 21 апреля 2017
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Босх» подозреваемый в убийстве, которого Босх преследовал несколько лет, обнаружен мертвым. Полиция считает, что это самоубийство. Вскоре Эдгар выясняет, что Гарри и жертву связывала сложная история.

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