В 3 сезоне 9 серии сериала «Босх» команде предстоит сплотиться, чтобы разобраться с новой угрозой. Тем временем дело Холланда сдвигается с места. Гарри необходимо принять страшную правду. А Ирвинг пытается добиться своей главной цели.
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