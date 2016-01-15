В 1 сезоне 7 серии сериала «Бородач» Саня устраивается охранником в исторический музей. На второй рабочий день приходится его 32-й день рождения. Друзья устраивают для Бородача веселую вечеринку, однако неожиданным образом экспонаты оживают.
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