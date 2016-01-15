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Киноафиша Сериалы Бородач Сезоны Сезон 1 Серия 7

Бородач 2016 7 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 15 января 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 15 января 2016
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 22 января 2016
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 января 2016
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 6 февраля 2016
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 12 февраля 2016
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 19 февраля 2016
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 26 февраля 2016
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 4 марта 2016
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 11 марта 2016
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 18 марта 2016
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 18 марта 2016
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 25 марта 2016
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 25 марта 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Бородач» Саня устраивается охранником в исторический музей. На второй рабочий день приходится его 32-й день рождения. Друзья устраивают для Бородача веселую вечеринку, однако неожиданным образом экспонаты оживают.

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