В 1 сезоне 7 серии сериала «Бородач» Саня устраивается охранником в исторический музей. На второй рабочий день приходится его 32-й день рождения. Друзья устраивают для Бородача веселую вечеринку, однако неожиданным образом экспонаты оживают.