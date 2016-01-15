В 1 сезоне 8 серии сериала «Бородач» по совету друзей Бородач приглашает Иру на свадьбу, соврав, что женятся его приятели. Планы быстро рушатся: Саня ввязывается в драку, девушка снова разочарована, а полиция уже спешит на место происшествия.
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