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Киноафиша Сериалы Борджиа Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Борджиа» (2013)

Актеры сериала «Борджиа» Вся информация о сериале
Джон Доумен
Джон Доумен John Doman
Rodrigo Borgia
Carl Achleitner
Джозеф Битти Joseph Beattie
Алехандро Альбаррасин Alejandro Albarracín
Доминик Боррелли Dominic Borrelli
Марк Райдер
Марк Райдер Mark Ryder
Cesare Borgia
Филип Ардитти Philip Arditti
Палома Блойд
Палома Блойд Paloma Bloyd
Дагмар Блахова Dagmar Bláhová
Предраг Бьелац Predrag Bjelac
Изольда Дюшаук
Изольда Дюшаук Isolda Dychauk
Стефани Кайар
Стефани Кайар Stéphane Caillard
Natasa Burger
Эндрю Бакли Andrew Buckley
Марко Калвани Marco Calvani
Марек Адамчик
Марек Адамчик Marek Adamczyk
Скотт Клевердон Scott Cleverdon
Деян Чукич Dejan Čukić
Rafael Cebrián
Валентина Черви
Валентина Черви Valentina Cervi
Алессио ДиКлементе Alessio Di Clemente
Валентина Д’Агостино Valentina D'Agostino
Beniamino Brogi
Карел Добры Karel Dobrý
Антуан Шоле Antoine Cholet
Сезар Домбой
Сезар Домбой César Domboy
Matt Di Angelo
Тибо Эврар
Тибо Эврар Thibaut Evrard
Орландо Чинкве
Орландо Чинкве Orlando Cinque
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