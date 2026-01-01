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Актёры 2 сезона сериала «Борджиа» (2013)
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Актеры сериала «Борджиа»
Вся информация о сериале
Джон Доумен
John Doman
Rodrigo Borgia
Carl Achleitner
Джозеф Битти
Joseph Beattie
Алехандро Альбаррасин
Alejandro Albarracín
Доминик Боррелли
Dominic Borrelli
Марк Райдер
Mark Ryder
Cesare Borgia
Филип Ардитти
Philip Arditti
Палома Блойд
Paloma Bloyd
Дагмар Блахова
Dagmar Bláhová
Предраг Бьелац
Predrag Bjelac
Изольда Дюшаук
Isolda Dychauk
Стефани Кайар
Stéphane Caillard
Natasa Burger
Эндрю Бакли
Andrew Buckley
Марко Калвани
Marco Calvani
Марек Адамчик
Marek Adamczyk
Скотт Клевердон
Scott Cleverdon
Деян Чукич
Dejan Čukić
Rafael Cebrián
Валентина Черви
Valentina Cervi
Алессио ДиКлементе
Alessio Di Clemente
Валентина Д’Агостино
Valentina D'Agostino
Beniamino Brogi
Карел Добры
Karel Dobrý
Антуан Шоле
Antoine Cholet
Сезар Домбой
César Domboy
Matt Di Angelo
Тибо Эврар
Thibaut Evrard
Орландо Чинкве
Orlando Cinque
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