В 1 сезоне 3 серии сериала «Телохранитель министра» в руки Джулии попадает электронное устройство с тайными сведениями. Бадд не смог узнать, от кого министр получила этот планшет. Дэвид отправляется на допрос в связи со стрельбой по автомобилю.
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