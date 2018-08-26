В 1 сезоне 5 серии сериала «Телохранитель министра» в результате расследования выявлено, что взрывчатое вещество находилось не у Махмуда, а под сценой. Также становится известно, что видео, сделанное за несколько минут до взрыва, подменили.
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