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Киноафиша Сериалы Телохранитель министра Сезоны Сезон 1 Серия 5

Телохранитель министра 2018 5 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 26 августа 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 27 августа 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 2 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 9 сентября 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 16 сентября 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 23 сентября 2018
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Телохранитель министра» в результате расследования выявлено, что взрывчатое вещество находилось не у Махмуда, а под сценой. Также становится известно, что видео, сделанное за несколько минут до взрыва, подменили.

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