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Реальные пацаны 2010 - 2011 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Реальные пацаны
Киноафиша Сериалы Реальные пацаны Сезоны Сезон 1
Blue Mountain State 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Реальные пацаны»

В 1 сезоне сериала «Реальные пацаны» в центре событий оказываются трое молодых парней, которые стали студентами спортивного университета Blue Mountain State University. Им предстоит быстро привыкнуть к новой жизни, успевая заниматься футболом по несколько часов в день, встречаться с девушками и отражать атаки мастодонтов колледжа. Дениз, девушка Крейга, уезжает на выходные и дает своему возлюбленному кольцо верности, которое он в конечном итоге теряет после веселой ночи в стриптиз-клубе с Алексом и Сэмми. Парню предстоит срочно найти выход из этой непростой ситуации, пока Дениз все не выяснила.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 20 голосов
8.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Реальные пацаны»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Это дедовщина сынок, врубился? It's Called Hazing, Look It Up
Сезон 1 Серия 1
11 января 2010
Кольцо обещания Promise Ring
Сезон 1 Серия 2
12 января 2010
Карманная киска Pocket P***y
Сезон 1 Серия 3
19 января 2010
Конкуренты не дремлют Rivalry Weekend
Сезон 1 Серия 4
26 января 2010
Должен остаться только один There's Only One Second Best
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2010
Нарколимпиада The Drug Olympics
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2010
Легенда о золотой руке The Legend of the Golden Arm
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2010
Братство Лакросс LAX
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2010
Проверочная работа Midterms
Сезон 1 Серия 9
2 марта 2010
Пьяный понедельник Marathon Monday
Сезон 1 Серия 10
9 марта 2010
Выкуп Ransom
Сезон 1 Серия 11
16 марта 2010
Допинг-контроль Piss Test
Сезон 1 Серия 12
23 марта 2010
Постсезонная игра Bowl Game
Сезон 1 Серия 13
30 марта 2010
График выхода всех сериалов
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