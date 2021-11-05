В 5 сезоне 7 серии сериала «Большой рот» Мисси и Ник подстрекают уже другие монстры. Ребят все сильнее засасывает пучина ненависти. В это время Джей решает устроить масштабное представление, чтобы добиться расположения Лолы и вернуть ее.
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