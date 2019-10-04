В 3 сезоне 11 серии сериала «Большой рот» в результате странного шторма все ученики средней школы получают суперспособности. Ник, Эндрю и другие мальчишки начинают использовать свои силы против друг друга, что в итоге приводит к эпичному сражению...
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