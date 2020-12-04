В 1 сезоне сериала «Беги, Бини, беги» главная героиня — молодая индийская женщина по имени Бини — понимает, что хочет перемен в своей благоустроенной, но ужасно скучной жизни. Параллельно у нее начинаются проблемы в отношениях с женихом, а когда-то любимая работа больше не приносит удовлетворения. Неожиданно ее захватывает стендап-комедия, но смогут ли родители принять новое увлечение Бини? Конечно, у нее неминуемо начинаются проблемы. Однако героиня не намерена отступать от своих желаний. Она будет двигаться вперед, навстречу блистательной карьере.