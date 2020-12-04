Меню
Беги, Бини, беги 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Беги, Бини, беги
Bhaag Beanie Bhaag 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Беги, Бини, беги»

В 1 сезоне сериала «Беги, Бини, беги» главная героиня — молодая индийская женщина по имени Бини — понимает, что хочет перемен в своей благоустроенной, но ужасно скучной жизни. Параллельно у нее начинаются проблемы в отношениях с женихом, а когда-то любимая работа больше не приносит удовлетворения. Неожиданно ее захватывает стендап-комедия, но смогут ли родители принять новое увлечение Бини? Конечно, у нее неминуемо начинаются проблемы. Однако героиня не намерена отступать от своих желаний. Она будет двигаться вперед, навстречу блистательной карьере.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.4 IMDb
Список серий сериала Беги, Бини, беги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2020
