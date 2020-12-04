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Киноафиша Сериалы Беги, Бини, беги Сезоны Сезон 1 Серия 2

Беги, Бини, беги 2020 2 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 4 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 4 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 4 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 4 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 4 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 4 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Беги, Бини, беги» Рави и Капи отчаянно пытаются вернуть переволновавшуюся Бини обратно на сцену. Чуть позже девушке приходится столкнуться с последствиями своих импульсивных решений. Точнее, с реакцией родителей и жениха.

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