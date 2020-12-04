«Беги, Бини, беги» — многосерийное индийское шоу, снятое в жанре романтической комедии. В центре сюжета молодая женщина по имени Бини, которая пытается противостоять стереотипам индийской культуры. Она изо всех сил пытается сбежать от своей комфортной жизни в надежде превратиться в популярного стендап-комика. По ходу развития событий Бини предстоит столкнуться с неодобрением со стороны своих родителей, непростой личной жизнью и собственной внутренней критикой: больше всего она переживает из-за того, что может быть недостаточно хороша для большой сцены.