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Постер к сериалу Беги, Бини, беги
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Киноафиша Сериалы Беги, Бини, беги
Беги, Бини, беги (2020 - …) Bhaag Beanie Bhaag 16+
Год выпуска 2020
Страна Индия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 2 часа 42 минуты
О чем сериал

«Беги, Бини, беги» — многосерийное индийское шоу, снятое в жанре романтической комедии. В центре сюжета молодая женщина по имени Бини, которая пытается противостоять стереотипам индийской культуры. Она изо всех сил пытается сбежать от своей комфортной жизни в надежде превратиться в популярного стендап-комика. По ходу развития событий Бини предстоит столкнуться с неодобрением со стороны своих родителей, непростой личной жизнью и собственной внутренней критикой: больше всего она переживает из-за того, что может быть недостаточно хороша для большой сцены.

Беги, Бини, беги - трейлер сериала
Беги, Бини, беги
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рави Патель
Рави Патель
Свара Бхаскар
Aditya Belnekar
Hetvi Karia
Варун Тхакур
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Беги, Бини, беги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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