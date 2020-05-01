В 1 сезоне 6 серии сериала «Бетти» приближается финал сезона. Группа девочек-подростков снова готовится к скейт-забегу, на этот раз Джанай уверена, что все пройдет по плану, без лишних проблем. Смогут ли подруги достойно провести соревнование?
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail