В 1 сезоне 4 серии сериала «Бетти» Джанай в очередной раз оказывается перед непростой жизненной дилеммой. Сможет ли она принять правильное, а главное, лучшее для этой ситуации решение? У Кирт также вырисовываются свои проблемы, требующие внимания.
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