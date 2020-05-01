В 1 сезоне 4 серии сериала «Бетти» Джанай в очередной раз оказывается перед непростой жизненной дилеммой. Сможет ли она принять правильное, а главное, лучшее для этой ситуации решение? У Кирт также вырисовываются свои проблемы, требующие внимания.