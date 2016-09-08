Меню
Все к лучшему 2016 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все к лучшему
Better Things 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все к лучшему»

В 1 сезоне сериала «Все к лучшему» в центре событий оказывается молодая обаятельная женщина по имени Сэм Фокс. Она в одиночку занимается воспитанием трех дочерей. Старшая отличается ожесточенным характером, средняя – самая эмоциональная из всех, а младшую мать любит больше всех. Сэм снимается в кино в ролях второго плана и окружена множеством воздыхателей. По соседству с Сэм живет ее матушка, которая порой ведет себя очень странно. Сэм надеется, что она больше не забеременеет, поскольку справляться самостоятельно с пубертатным периодом дочерей и эксцентричным поведением матери ей становится трудновато.

7.6
7.9 IMDb
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2016
Период Period
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2016
Коричневый Brown
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2016
Женщина - это нечто из чего-то Woman is the Something of the Something
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2016
Будущая лихорадка Future Fever
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2016
Сигнализация Alarms
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2016
Хор герцога Duke's Chorus
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2016
Страшная забава Scary Fun
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2016
Шерсть собаки Hair of the Dog
Сезон 1 Серия 9
3 ноября 2016
Только женщины истекают кровью Only Women Bleed
Сезон 1 Серия 10
10 ноября 2016
