В 1 сезоне сериала «Все к лучшему» в центре событий оказывается молодая обаятельная женщина по имени Сэм Фокс. Она в одиночку занимается воспитанием трех дочерей. Старшая отличается ожесточенным характером, средняя – самая эмоциональная из всех, а младшую мать любит больше всех. Сэм снимается в кино в ролях второго плана и окружена множеством воздыхателей. По соседству с Сэм живет ее матушка, которая порой ведет себя очень странно. Сэм надеется, что она больше не забеременеет, поскольку справляться самостоятельно с пубертатным периодом дочерей и эксцентричным поведением матери ей становится трудновато.