В 4 сезоне сериала «Все к лучшему» Сэм и Фил возвращаются вместе с Фрэнки из аэропорта. Девочка ездила в гости к своему отцу. После перенесенного инфаркта Фил приходится носить кардиологический пояс на протяжении нескольких месяцев. На следующий день Фрэнки сообщает матери, что планирует организовать большую вечеринку по случаю своего 15-летия. У них с матерью возникают некоторые разногласия по поводу этого мероприятия. Кроме того, Фрэнки заявляет, что она хочет пригласить своего отца. Тем временем Рич драматически расстается со своим бойфрендом и нуждается в поддержке со стороны Сэм.