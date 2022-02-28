Меню
Все к лучшему 2016 - 2022, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Все к лучшему
Все к лучшему Сезоны Сезон 5

Better Things 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Все к лучшему»

В 5 сезоне сериала «Все к лучшему» бывший супруг Сэм Ксандер появляется на вечеринке по случаю дня рождения Фрэнки. Он совершает сразу множество ошибок. Спустя некоторое время он снова приходит в гости и узнает, что Макс, Фрэнки и Дюк ушли вместе на пляж. Фил, а после и Рич, смотрят на Ксандера с толикой презрения. Ксандер и Сэм спорят насчет выплаты алиментов, и Сэм выходит из этой ситуации победительницей. Сэм, Фил и Рич отлично проводят время ночью, купаясь в соседском бассейне. Сезон завершается изображением дочерей Сэм, которые смотрят в объектив видеокамеры, в то время как за ними разливается океан.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Все к лучшему»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Переспи с мамой Анатолия F*ck Anatoly's Mom
Сезон 5 Серия 1
28 февраля 2022
Мобильный телефон Рипа Тейлора Rip Taylor's Cell Phone
Сезон 5 Серия 2
28 февраля 2022
О, я не собираюсь говорить ей Oh, I'm Not Gonna Tell Her
Сезон 5 Серия 3
7 марта 2022
Эфемера Ephemera
Сезон 5 Серия 4
14 марта 2022
Мир сейчас подлый The World is Mean Right Now
Сезон 5 Серия 5
21 марта 2022
Сан-Франциско San Francisco
Сезон 5 Серия 6
28 марта 2022
Семейная встреча Family Meeting
Сезон 5 Серия 7
4 апреля 2022
Иисус спасет Jesus Saves
Сезон 5 Серия 8
11 апреля 2022
Англия England
Сезон 5 Серия 9
18 апреля 2022
Мы не одиноки We Are Not Alone
Сезон 5 Серия 10
25 апреля 2022
График выхода всех сериалов
