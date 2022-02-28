В 5 сезоне сериала «Все к лучшему» бывший супруг Сэм Ксандер появляется на вечеринке по случаю дня рождения Фрэнки. Он совершает сразу множество ошибок. Спустя некоторое время он снова приходит в гости и узнает, что Макс, Фрэнки и Дюк ушли вместе на пляж. Фил, а после и Рич, смотрят на Ксандера с толикой презрения. Ксандер и Сэм спорят насчет выплаты алиментов, и Сэм выходит из этой ситуации победительницей. Сэм, Фил и Рич отлично проводят время ночью, купаясь в соседском бассейне. Сезон завершается изображением дочерей Сэм, которые смотрят в объектив видеокамеры, в то время как за ними разливается океан.