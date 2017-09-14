Меню
Все к лучшему 2016 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Все к лучшему
Киноафиша Сериалы Все к лучшему Сезоны Сезон 2

Better Things 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Все к лучшему»

Во 2 сезоне сериала «Все к лучшему» Сэм собирается на вечеринку. У героини складываются напряженные отношения с ее старшей дочерью Макс, которая встречается с Артуро, мужчиной почти на 20 лет старше нее. У Артуро раньше был роман с Мэйси, одной из подруг Сэм. Макс в итоге признается Сэм, что она хочет порвать эту связь, но боится. После вечеринки Сэм вместе с Артуро идет на улицу, где сообщает ему, что его отношения с Макс завершились. Спустя некоторое время Сэм и сама бросает своего бойфренда. Она заявляет, что слишком хороша для него, а он просто ужасно обращался с ней на протяжении всего их романа.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Все к лучшему» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сентябрь September
Сезон 2 Серия 1
14 сентября 2017
Поднимающийся Rising
Сезон 2 Серия 2
21 сентября 2017
Зарянка Robin
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 2017
Больной Sick
Сезон 2 Серия 4
5 октября 2017
Фил Phil
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2017
Панегирик Eulogy
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2017
Затемнение Blackout
Сезон 2 Серия 7
26 октября 2017
Арнольд Холл Arnold Hall
Сезон 2 Серия 8
2 ноября 2017
Белая скала White Rock
Сезон 2 Серия 9
9 ноября 2017
Выпускной Graduation
Сезон 2 Серия 10
16 ноября 2017
