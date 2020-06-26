В 1 сезоне 1 серии сериала «Мистер ошибка» Эзги устраивает вечеринку в честь дня рождения ее бойфренда Сонера. Внезапно она узнает, что он ей изменяет. В ее жизни начинается черная полоса, и теперь Эзги надо понять, как выжить в сложной ситуации.
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