Варвары 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Варвары
Варвары Сезоны Сезон 1

Barbaren 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Варвары»

В 1 сезоне сериала «Варвары» перед зрителями разворачивается важнейший исторический сюжет, который основан на реальных событиях. Он связан с битвой в Тевтобургском лесу в IX веке нашей эры. Ранее Риму удалось подчинить племена германцев, однако мечта о свободе еще не угасла в их сердцах. Так что наместнику со стороны оккупантов, Квинтилию Вару, придется постараться, чтобы удержать в повиновении мятежную провинцию. Герой еще не знает, что удар по нему готовится с двух фронтов: некогда верный Ари уже не друг римлян.

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
7.2 IMDb
Список серий сериала Варвары График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Волк и орел Wolf und Adler
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2020
Месть Die Vergeltung
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2020
На краю Am Abgrund
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2020
Новый вождь Ein neuer Reik
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2020
Предательство Der Verrat
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2020
Битва Die Schlacht
Сезон 1 Серия 6
23 октября 2020
График выхода всех сериалов
