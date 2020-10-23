В 1 сезоне сериала «Варвары» перед зрителями разворачивается важнейший исторический сюжет, который основан на реальных событиях. Он связан с битвой в Тевтобургском лесу в IX веке нашей эры. Ранее Риму удалось подчинить племена германцев, однако мечта о свободе еще не угасла в их сердцах. Так что наместнику со стороны оккупантов, Квинтилию Вару, придется постараться, чтобы удержать в повиновении мятежную провинцию. Герой еще не знает, что удар по нему готовится с двух фронтов: некогда верный Ари уже не друг римлян.