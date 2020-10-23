Меню
Киноафиша Сериалы Варвары Сезоны Сезон 1 Серия 6

Варвары 2020 6 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Варвары»
Волк и орел
Сезон 1 / Серия 1 23 октября 2020
Месть
Сезон 1 / Серия 2 23 октября 2020
На краю
Сезон 1 / Серия 3 23 октября 2020
Новый вождь
Сезон 1 / Серия 4 23 октября 2020
Предательство
Сезон 1 / Серия 5 23 октября 2020
Битва
Сезон 1 / Серия 6 23 октября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Варвары» Ари заманивает три легиона под руководством Вара в Тевтобургский лес. Там римлянам предстоит встреча с судьбой и борьба за жизнь. Параллельно Туснельде надо принести жертву во имя сохранения важного союза.

