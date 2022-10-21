Меню
Варвары 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Варвары
Barbaren 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Варвары»

Во 2 сезоне сериала «Варвары» история о германцах и римлянах продолжается. Германцы ликуют после шумной победы и рассчитывают на «мир и процветанием» в дальнейшем. Но Арминий осознает, что римляне в скором времени вновь появятся на их земле, и собирает людей для очередной атаки. Ему планирует оказать содействие глава маркоманов Марбод, который изменил племени Арминии ради поощрения со стороны Римского императора. Герой не может положиться на Марбода, но без него шанс победить в битве с империей практически сводится к нулю. Тем временем Флавий и римский полководец Германик готовятся к военному походу против германцев.

Список серий сериала Варвары График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Новые легионы Noile legiuni
Сезон 2 Серия 1
21 октября 2022
Пленник Prins
Сезон 2 Серия 2
21 октября 2022
Отцы Tați
Сезон 2 Серия 3
21 октября 2022
Клятва Jurământul
Сезон 2 Серия 4
21 октября 2022
Обреченные Pierduți
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2022
Цена Prețul
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2022
