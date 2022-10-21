Во 2 сезоне сериала «Варвары» история о германцах и римлянах продолжается. Германцы ликуют после шумной победы и рассчитывают на «мир и процветанием» в дальнейшем. Но Арминий осознает, что римляне в скором времени вновь появятся на их земле, и собирает людей для очередной атаки. Ему планирует оказать содействие глава маркоманов Марбод, который изменил племени Арминии ради поощрения со стороны Римского императора. Герой не может положиться на Марбода, но без него шанс победить в битве с империей практически сводится к нулю. Тем временем Флавий и римский полководец Германик готовятся к военному походу против германцев.