В 1 сезоне 4 серии сериала «Бар «На грудь»» за стойкой Алисы оказывается новоиспеченная пенсионерка с бокалом мартини и размышлениями о размере пенсии и мужской природе, а молодая девушка заливает горе из-за потери кота и агрессии парня водкой.
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