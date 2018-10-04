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Киноафиша Сериалы Бар «На грудь» Сезоны Сезон 1 Серия 6

Бар «На грудь» 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Бар «На грудь»»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 4 октября 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 4 октября 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 11 октября 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 18 октября 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 25 октября 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 1 ноября 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 8 ноября 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 27 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Бар «На грудь»» за стойкой Алисы оказываются жена, любовница и мать некоего Аркадия. Первая жалуется на существование второй, та, в свою очередь, оплакивает спивающегося любовника, а третья винит во всем приворот.

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