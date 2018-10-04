В 1 сезоне 8 серии сериала «Бар «На грудь»» Новый год сеет в парах раздор. Вася ругается с женой и в очередной раз обеспокоен будущим страны. Андрей хочет, чтобы подруга бросила своего неотесанного парня, ради чего настаивает на том, что он не гей.